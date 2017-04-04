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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 17:03
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Актуально
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В Рязанской области половодье пошло на спад

От воды освободился участок автодороги у сел Коростово и Заокское

Сайт главного управления МЧС России по области сообщает, что за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 20 сантиметров и достиг отметки в 179 сантиметров. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 17 сантиметров и достиг отметки 464 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 11 сантиметров и составил 295 сантиметров. На территории Касимова уровень воды понизился на 3 сантиметра, он составляет 320 сантиметров. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 3 сантиметра и составил 240 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды не изменился - 354 сантиметра.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 2 сантиметра и составляет 192 сантиметра.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 2 сантиметра и составил 271 сантиметр.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 17 сантиметров и составил 384 сантиметра.

На реке Верда в черте Скопина уровень воды не изменился и находится на отметке 122 сантиметра.

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе у деревни Бутырки. Работает лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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