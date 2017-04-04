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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 17:10
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Общество
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Рязанский госуниверситет проведет «зеленые игры» и обмен книгами в рамках месяца экологии

Рязанский госуниверситет проведет «зеленые игры» и обмен книгами в рамках месяца экологии

Студенческий совет вуза совместно с Экологическим рязанским альянсом в апреле будут рассказывать учащимся о том, как сберечь планету. Одно из главных мероприятий месяца экологии – акция по сбору макулатуры, которая стартовала 3 апреля и завершится 27 апреля. Студенты смогут приносить бумагу и картон в здание физкультурно-оздоровительного комплекса вуза.

Кроме того, в РГУ пройдут две лекции о мифах и реальных проблемах в экологической сфере, а также о роли человека в изменении биосферы Земли. Учащиеся смогут посетить кинопоказ, посвященный экологии, и принять участие в «зеленых играх». Еще одним культурно-массовым мероприятием станет книжный фримаркет, который состоится в последний день месяца экологии, 27 апреля.

Полное расписание событий, даты, время и дополнительную информацию можно найти на странице акции ВКонтакте: https://vk.com/ecodays_rgu.

Фото группы «Месяц экологии в РГУ» ВКонтакте

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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