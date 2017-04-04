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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 17:47
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Культура
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В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры

В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, юбилейный 10-й косплей-фестиваль «Джию». прошел 1 апреля в рязанском Дворце молодежи. Его участниками стали более 100 человек из Брянска, Калуги, Москвы, Рязани, Твери и других городов.

Темой этого года организаторы выбрали средневековье, а лейтмотивом фестиваля стал популярный сериал «Игра Престолов». Каждый желающий мог сфотографироваться на железном троне, который стоял в фойе, и почувствовать себя «Правителем семи королевств».

Вот уже на протяжении десяти лет поклонники аниме и косплея собираются, чтобы не только показать свое мастерство в изготовлении костюмов, но и побороться за победу в различных номинациях: от танцев до сценических представлений.

«JIYUU» в переводе с японского означает «свобода». По словам организаторов фестиваля, они предоставляют участникам полную свободу самовыражения.

Фото с официальной группы CosplayFEST Вконтакте

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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