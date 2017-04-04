Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России

Специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова получила благодарность за подписью Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в России Игоря Петришенко. Благодарность журналистке в минувшие выводные вручил руководитель отделения посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Александр Власов. Он прибыл в Рязань с дружеским неофициальным визитом 2 апреля – в День единения народов России и Беларуси.

«За активное участие в информационном сопровождении процессов строительства Союзного государства, объективное освещение белорусской тематики» – сказано в благодарности.

Напомним, в ноябре прошлого года Людмила Иванова принимала участие в традиционном пресс-туре российских журналистов в Республику Беларусь. Маршрут пресс-тура проходил по Могилевской области, а финалом стала пресс-конференция главы государства в Минске. Основная идея таких поездок – показать неразрывную экономическую и культурную связь двух государств. По итогам пресс-тура в газете «Рязанские ведомости» от 9 декабря 2016 года вышел большой репортаж о Беларуси «Лицом к России».