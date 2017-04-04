Областная общественно-политическая газета
05:59 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаСпортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо Рязанский шоумен Игорь Крысанов прочел свои юмористические рассказы, основанные на реальных событиях В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 18:22
Просмотров: 124
Общество
Версия для печати

Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России

Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России

Специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова получила благодарность за подписью Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в России Игоря Петришенко. Благодарность журналистке в минувшие выводные вручил руководитель отделения посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Александр Власов. Он прибыл в Рязань с дружеским неофициальным визитом 2 апреля – в День единения народов России и Беларуси.

«За активное участие в информационном сопровождении процессов строительства Союзного государства, объективное освещение белорусской тематики» – сказано в благодарности.

Напомним, в ноябре прошлого года Людмила Иванова принимала участие в традиционном пресс-туре российских журналистов в Республику Беларусь. Маршрут пресс-тура проходил по Могилевской области, а финалом стала пресс-конференция главы государства в Минске. Основная идея таких поездок – показать неразрывную экономическую и культурную связь двух государств. По итогам пресс-тура в газете «Рязанские ведомости» от 9 декабря 2016 года вышел большой репортаж о Беларуси «Лицом к России».

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:33
В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей
18:28
Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»
18:23
Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду
17:47
В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры
17:27
За неделю в Рязанской области появились на свет 198 малышей
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы