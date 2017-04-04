Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова вручила почетный знак «Благодарность от земли Рязанской» директору средней школы №1 Зинаиде Фирсовой.

«Мы давно знаем Зинаиду Петровну, ценим и уважаем ее, за высокий профессионализм, грамотное руководство одной из лучших школ города, верность избранной профессии, долголетний и безупречный труд. Региональная награда приурочена к юбилею со дня рождения Зинаиды Петровны», – сказал глава администрации.

Глава администрации пожелала юбилярше здоровья, благополучия и успехов в работе. Во время совещания Зинаиду Петровну поздравили с заслуженной наградой участники планерки, руководители предприятий и организаций города Сасово.