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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 18:23
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Общество
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Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова вручила почетный знак «Благодарность от земли Рязанской» директору средней школы №1 Зинаиде Фирсовой.

«Мы давно знаем Зинаиду Петровну, ценим и уважаем ее, за высокий профессионализм, грамотное руководство одной из лучших школ города, верность избранной профессии, долголетний и безупречный труд. Региональная награда приурочена к юбилею со дня рождения Зинаиды Петровны», – сказал глава администрации.

Глава администрации пожелала юбилярше здоровья, благополучия и успехов в работе. Во время совещания Зинаиду Петровну поздравили с заслуженной наградой участники планерки, руководители предприятий и организаций города Сасово.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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