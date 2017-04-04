Областная общественно-политическая газета
05:59 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок Рязанский шоумен Игорь Крысанов прочел свои юмористические рассказы, основанные на реальных событиях В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек Спортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонта
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 18:28
Просмотров: 123
Общество
Версия для печати

Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»

Как сообщает сайт правительства области, согласно рейтингу регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», Рязанская область набрала 17 баллов и поделила 2-е место с Омской областью. Во время исследованияэксперты Общественной палаты РФ рассмотрели данные по реализации комплекса «ГТО» за 2015-2016 годы. Оценивалось наличие в регионах центров тестирования, количество бюджетных средств, направленных на реализацию, степень информированности населения о ГТО.

В настоящее время на территории Рязанской области функционируют 32 Центра тестирования ГТО, в том числе 3 региональных и 29 муниципальных. По результатам проведенного в 2015-2016 годах тестирования, нормы ГТО выполнили 3583 учащихся образовательных организаций области, из них 1374 человека – на золотой знак отличия. В 2017 году стартовал третий этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого к школьникам и студентам присоединились представители более старшего поколения.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:33
В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей
18:23
Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду
18:22
Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России
17:47
В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры
17:27
За неделю в Рязанской области появились на свет 198 малышей
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы