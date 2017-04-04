Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»

Как сообщает сайт правительства области, согласно рейтингу регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», Рязанская область набрала 17 баллов и поделила 2-е место с Омской областью. Во время исследованияэксперты Общественной палаты РФ рассмотрели данные по реализации комплекса «ГТО» за 2015-2016 годы. Оценивалось наличие в регионах центров тестирования, количество бюджетных средств, направленных на реализацию, степень информированности населения о ГТО.

В настоящее время на территории Рязанской области функционируют 32 Центра тестирования ГТО, в том числе 3 региональных и 29 муниципальных. По результатам проведенного в 2015-2016 годах тестирования, нормы ГТО выполнили 3583 учащихся образовательных организаций области, из них 1374 человека – на золотой знак отличия. В 2017 году стартовал третий этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого к школьникам и студентам присоединились представители более старшего поколения.