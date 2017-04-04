В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей

Гостями праздника стали: министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лариса Сараева, Территориального органа Росздравнадзора Рязанской области Татьяна Болдырева, ректор РязГМУ Роман Калинин, около двух тысяч абитуриентов и их родители.

Как сообщает сайт правительства области, Андрей Прилуцкий рассказал о региональной системе медпомощи, кадровой обеспеченности медучреждений и возможностях целевого приема в вуз. В прошлом году в медицинские организации Рязанской области было трудоустроено 398 врачей, из них 135 молодых специалистов. «Для привлечения и закрепления медицинских кадров предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей медицинским работникам с высшим образованием, которые приезжают работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа. С 2012 по 2016 год такую выплату получили 87 человек», – отметил Андрей Прилуцкий. По словам министра, в прошлом году 29 учреждений здравоохранения заключили 78 договоров о целевом обучении со студентами выпускных и предвыпускных курсов медицинского университета и медицинского колледжа, интернами и ординаторами вуза.

Участники узнали факты об истории вуза, ознакомились с особенностями образовательного процесса, техническим оснащением, научной деятельностью, организацией культурного и спортивного воспитания студентов.