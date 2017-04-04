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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 18:36
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Власть
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко

Автор фото: Александр Королев | Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко
Фото: Александр Королев.

Сегодня в рамках официального визита в Рязанскую область министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин побывал в новом корпусе Рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Вместе с ним в поездке были временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.

Главный врач больницы имени Н.А. Семашко Людмила Сорокина напомнила, что новый корпус открылся только в декабре прошлого года. Она обратила внимание на то, что здесь созданы все условия для обеспечения комфортного пребывания пациентов и их максимально эффективного лечения.

Людмила Сорокина рассказал, что через терминал, установленный рядом с регистратурой, пациенты могут оценить работу специалистов, а в случае необходимости написать жалобу. Все отзывы анонимны. Можно проголосовать и с помощью мобильного телефона, установив специальное приложение или оставить отзыв на сайте больницы. А те, кто с современными технологиями не дружит, может проголосовать, положив в коробку для голосования листок с надписью «Нравится» или «Не нравится».

Гости осмотрели кабинет приема маломобильных групп населения, приемное отделение¸ рентгенкабинет, лифты и палату для маломобильных групп населения.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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