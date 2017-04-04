Рязанские активисты ОНФ начинают мониторинг образовательных учреждений в рамках нового проекта

Члены региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Общероссийского народного фронта в Рязанской области определили направления работы в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Как сообщается в пресс-релизе организации, работу возглавила член регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы Елена Митина. Она рассказала собравшимся о принципах и задачах проекта ОНФ «Народная оценка качества» в сфере образования. На заседании был определен список учреждений образования, в которых активисты Народного фронта проведут анкетирование учащихся и их родителей. Это будут детские сады, школы и ссузы Рязани и области.

Получатели образовательных услуг должны будут оценить открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации, комфортность условий, в которых ведется образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также общее удовлетворение учащихся и их родителей качеством образовательных услуг.

В своем выступлении Елена Митина подчеркнула, что механизм независимой оценки качества (НОК) услуг социальной сферы создавался для повышения качества работы организаций социальной сферы, предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг, а также для развития института общественного контроля. Однако в настоящий момент, по мнению экспертов Народного фронта, система независимой оценки качества своих задач не решает, что подтверждают результаты мониторингов Центра ОНФ «Народная экспертиза».

– Люди выкладывают в социальные сети вопиющие случаи, когда в медицинском учреждении, имеющем официальную оценку своей деятельности в соответствии с НОК – «хорошо», инвалиды штурмуют недоступные для них лестницы, чтобы пройти обследование или попасть на прием. Это порождает недоверие населения к таким оценкам. Именно поэтому региональное отделение Народного фронта должно как можно более активно включиться в работу, чтобы привлечь граждан к активному участию в проведении независимых оценок. Мы проследим, чтобы результаты оценок были публичными, а также заработал механизм по исправлению выявляемых недостатков, – заключила Митина.