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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 19:07
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Здоровье
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Вопросы лечения онкозаболеваний обсудили на научно-практической конференции в Рязанской области

Состоявшаяся сегодня научно-практическая конференция была посвящена актуальным вопросам лечения новообразований органов пищеварения.

В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, первый заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев, руководители РязГМУ им. И.П. Павлова, ведущие хирурги-практики профильного направления из Москвы, Краснодара, Рязани и других регионов страны.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина подчеркнула значимость форума для профессионального роста практикующих специалистов, повышения качества оказания медицинской помощи. «У рязанских врачей есть все возможности для того, чтобы перенять опыт ведущих специалистов России, поделиться своими разработками, что, без сомнения, улучшит результаты лечения», – сказала Елена Буняшина.

В рамках конференции состоялось телевизионное включение из операционной областной клинической больницы. В режиме реального времени участники форума наблюдали проведение двух высокотехнологичных операций, в ходе которых хирурги давали комментарии по проведению наиболее сложных моментов. Кроме того, была проведена лекционная сессия.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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