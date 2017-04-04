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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 20:52
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов: Мы готовы внедрять лучшие региональные и международные практики в социальной сфере

Об этом врио губернатора заявил сегодня в ходе встречи с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным

В ходе прошедшей в региональном правительстве встречи глава рязанского региона Николай Любимов поблагодарил министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина за внимание к Рязанской области, решению вопросов, касающихся развития и повышения качества работы учреждений социальной сферы региона.

У нас много объектов социальной сферы и многое еще предстоит сделать, чтобы улучшить их работу, в том числе в плане ремонта помещений, обращения с пациентами, – отметил Николай Любимов. – Мы готовы активно взаимодействовать с Минтруда РФ и внедрять лучшие региональные и международные практики, совершенствовать деятельность этих учреждений.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подчеркнул, что одна из основных целей его рабочей поездки в Рязанскую область – посмотреть, как работает механизм независимой оценки качества оказания услуг организациями здравоохранения, сферы социального обслуживания. Руководитель минтруда России высоко оценил деятельность областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, где активно внедряются новые электронные технологии, позволяющие значительно улучшить уровень обслуживания пациентов в регистратуре. По словам Максима Топилина, информатизация здравоохранения является одной из главных задач, в то же время необходимо обеспечить для граждан комфортные условия пребывания в учреждении. «Сталкиваются ли люди с очередями, некорректным поведением медперсонала, вежливы ли сотрудники регистратуры, от этого зависит настроение людей. Это очень важно», – сказал Максим Топилин. Он подчеркнул, что в Рязанской области на хорошем уровне ведется работа по повышению качества обслуживания населения в лечебных учреждениях.

Вместе с тем, министр труда и социальной защиты РФ отметил, что необходимо уделить серьезное внимание исполнению Указов Президента РФ В.В. Путина. Максим Топилин отметил также положительные изменения показателя рождаемости в Рязанской области. «Сейчас важно сохранить достигнутые показатели, для этого надо активнее использовать предусмотренные меры господдержки», – сказал глава минтруда РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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