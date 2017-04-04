В Рязанской области продолжится работа по повышению качества и доступности социальных услуг, основанная на данных независимой оценки

Тему обсуждали сегодня в региональном правительстве на совещании по вопросам проведения в области независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы. В совещании приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава рязанского региона Николай Любимов. В ходе работы обсуждались результаты 2016 года, а также задачи на перспективу.

«Качество услуг – ключевое направление работы, – подчеркнул Максим Топилин. – Результаты независимой оценки должны находить отражение в дальнейших планах учреждений с точки зрения совершенствования работы». По словам Министра, к концу 2017 года необходимо обеспечить проведение независимой оценки качества услуг в 100% организаций соцсферы. Как отметил Министр, в настоящее время важно обобщить положительные практики в этом направлении, грамотно выстроить работу общественных советов, что обеспечит объективность проведения независимой оценки.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что в Рязанской области независимая оценка проводится с 2013 года по таким направлениям, как открытость информации об организации и предоставляемых услугах, комфортность условий их предоставления, время ожидания, компетенция, доброжелательность, вежливость специалистов, удовлетворенность населения качеством оказания услуг. По результатам проверок предпринимаются меры, направленные на улучшение деятельности учреждений соцсферы, повышение доступности и качества их услуг для населения.

Работа по повышению качества и доступности социальных услуг, основанная на данных независимой оценки, в Рязанской области будет продолжаться. Для нас очень важно, что летом 2016 года регион вошел в число субъектов РФ – лидеров по степени охвата организаций независимой оценкой, – сказал Николай Любимов. – К концу 2017 года мы планируем довести все показатели до 100 процентов, тем самым сделать еще один шаг на пути позитивных преобразований, повышения качества жизни в регионе.

Источник: сайт правительства Рязанской области