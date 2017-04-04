Ровесник «РВ»

Спортсменка, экстремалка и укротительница пчел Евгения Золотарева родилась ровно 20 лет назад, как и наша газета, – 4 апреля 1997 года

За двадцать лет чего с девушкой только не происходило: и необычного, и веселого, и даже опасного. Девиз Жени: «Никогда не сдавайся!». И, по словам девушки, это не просто строчка-цитата, эти слова действительно определяют множество ее поступков, помогают пересилить себя в трудные минуты.

Итак, шесть интересных фактов из жизни Евгении Золотаревой из первых уст.

Я учусь в РГУ им. С.А. Есенина, получаю профессию психолога, потому что мне нравится помогать людям с их душевными проблемами. Однажды мне удалось отговорить человека от суицида, буквально «снять» с крыши. Я потратила на это всю ночь, но очень рада, что сумела найти нужные слова.

У моих родителей есть пасека, и я с детства помогаю им в пчеловод­стве, так что не боюсь ни пчел, ни ос, ни каких-либо других насекомых. Однажды мне довелось постоять в центре пчелиного роя без маски и какой-либо защиты. Страшно не было ничуть!

В возрасте четырех лет я совершила достаточно опасное путешествие, проехав около десяти километров под кузовом грузового автомобиля. Я забралась туда потому, что папа не хотел брать меня с собой. Сейчас я очень рада, что меня тогда вовремя обнаружили, ведь могло случиться все что угодно.

В 8 классе я была победительницей конкурса скороговорок. Я вообще была активным подростком. В школе активно занималась спортом, не раз становясь призером соревнований по легкой атлетике, стрельбе, лыжным гонкам. Кроме того, я люблю театр, музыку, литературу, кино, аниме-культуру. В 15 лет я побывала на концерте американского певца Адама Ламберта в Москве, потом пробралась за кулисы и сделала фото с его гитаристами.

В 18 лет у меня были синие волосы. Недолго, конечно, но это было очень весело. Сейчас я такие эксперименты со стилем больше не провожу.

Почему я люблю вашу газету?

«Рязанские ведомости» описывают не только жизнь моего города и области, но и различные мировые новости. В этой газете я всегда нахожу что-то любопытное для себя и для родителей, – делится впечатлениями ровесница «РВ». – Когда-то в детстве я слышала сказку, где упоминались «Московские ведомости», а вскоре мои родители начали выписывать «Рязанские ведомости»… Тогда мне казалось, что это не случайно. А теперь я люблю вашу газету еще больше, мы ведь родились в один день. Желаю ей дальнейшего процветания и новых интересных материалов и идей!