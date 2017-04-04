Погружение в океан

Сегодня исполняется 85 лет Андрею Тарковскому

По традиции в этот день в Рязани открывается творческий конкурс «Океан Солярис – острова памяти». Юные художники, литераторы, композиторы, фотографы и видеолюбители пробуют свои силы в искусстве, посвящая работы Тарковскому. Очень хорошее у конкурса название – «Океан Солярис». Мыслящая планета пробуждала в героях фильма самые сокровенные эмоции и воспоминания.

…Ностальгическое чувство обычно охватывает всех приезжающих на Тарковские чтения почетных гостей. Место встречи в августе – дом Андрея Арсеньевича в поселке Мясной Путятинского района. Настроение от пейзажа каким-то удивительным образом перекликается с настроением картин великого режиссера, кстати, самого известного и почитаемого из советско-российских режиссеров на Западе. Не случайно и это место, и этот дом заворожили Андрея Тарковского, когда он впервые увидел их во время прогулки по окрестностям села Авдотьинка – там жили близкие родные его жены Ларисы Павловны. И этот дом из красного кирпича, довольно скромный, ничем не примечательный вдруг обрел значение символа, стал образом родного пристанища в фильмах «Солярис», «Ностальгия», «Жертвоприношение».

В 70-е годы прошлого века Андрей Арсеньевич много времени проводил в этом доме, однажды прожил в нем безвылазно восемь месяцев подряд. Обдумывал создание новых картин, вел переписку со Стругацкими, мечтал снять фильм о деревне на 16-миллиметровую пленку, в роли себя самого видел Александра Кайдановского. Нам оставил слайды, запечатлевшие Дом в особом состоянии, окутанный туманом, волшебным светом и тонкой грустью.

Зачем сегодня нам смотреть фильмы Тарковского и возвращаться в его места? Это необходимо, чтобы поддер­живать ранимое, сомневающееся, трепетное, уязвимое – одним словом, человеческое в человеке. Ведь сколько сейчас вокруг самоуверенных и самодовольных личностей, идущих напролом и отбросивших всякую рефлексию. И вдруг на экранах – колышущиеся водоросли, лицо Криса со стекающими капельками дождя, долго едущая дрезина, «Да нет у вас никакого мужа», порыв ветра и шепот травы. О чем все это?

Не надо, чтобы все было понятно и объяснимо. Меньше всего к этому стремился Тарковский. Рассказывают, что Андрон Кончаловский, посмотрев две части будущего фильма «Зеркало», сказал Тарковскому: «Что-то я ничего не понял». На что режиссер отреагировал странно: «Ну это значит еще слишком понятно. Я сейчас сделаю так, что вообще никто ничего не поймет».

Мир не поддается рациональному объяснению, и мысли только отвлекают от прикосновения к тайне. Для этого гений полифонического кино Тарковский погружает нас в особые, медленные состояния.

Интерьеры дома, его внутреннее убранство сохранились, к счастью, в таком же виде, в каком существовали при жизни хозяина. Недавно усадьба приобрела статус достопримечательного места со всеми вытекающими положительными последствиями. Появилась уверенность в том, что сохранятся не только исторические постройки, но и ландшафт территории, подходы к реке, окрестные виды. Уже остановлена застройка прибрежной зоны – об этом нам рассказала Татьяна Николаевна Найденова, представляющая Международный центр Тарковского, хранительница усадьбы и пока единственный общественный экскурсовод еще не открытого музея.

Но все идет к тому, что он в ближайшем будущем откроется. Проектом предусмотрено воссоздание московского кабинета Андрея Арсеньевича с подлинными вещами и мебелью, строительство кинозала, где могли бы собираться знаменитые кинематографисты со всего мира во время проведения Тарковских чтений. В этом году приглашения от оргкомитета отправлены Кшиштофу Занусси и Андрону Кончаловскому. Периодически объявляют о своем желании побывать у Тарковского обладатели премий «Оскар» – актеры и режиссеры из разных стран. Международные продюсеры уверяют: «Под имя Тарковского сюда, в п. Мясной, приедет вся элита индустрии, нужно только создать условия».

И они постепенно создаются. Татьяна Найденова в беседе по телефону еще раз высказала благодарность вице-губернатору Сергею Филимонову и министру культуры и туризма области Виталию Попову, отметив, что их внимание к усадьбе не просто административное, а живое, искреннее, самое заинтересованное.

Сегодня, в день рождения Тарковского, гостей приглашают в областной художественный музей. На церемонию открытия конкурса «Океан Солярис – острова памяти» приедут Анастасия Гачева, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, и Виталий Трояновский, руководитель студии документального кино телеканала «Культура». А в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» посетители увидят редкие фотографии Андрея Арсеньевича, предоставленные его сыном, Международным центром Тарковского и Марианной Чугуновой, работавшей бок о бок с гениальным режиссером на съемочной площадке.

…Ищущий, мятежный, задумчивый, – стремившийся совпасть с изначальностью вселенских ритмов, он говорил, что нужно смиренно выполнять свое предназначение. «Счастье может быть дано, а может – и нет».

Но если нет его, то пусть в утешение будет высокое, магически действующее искусство.