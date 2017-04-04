Торжества в доме шедевров

Художественный музей отметил день рождения народной музыкой, экскурсиями и... беседой о пингвинах

Из концертно-выставочного зала доносятся приглушенные звуки балалайки. Ансамбль народной музыки «Ока» готовится дать концерт для сотрудников и гостей областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Пока музыканты расставляют пюпитры, экскурсовод кратко рассказывает им о картинах в зале: здесь работает выставка «Образы русской природы». «У нас и художники-передвижники представлены», – отмечает дама. «Как думаешь, а нас можно назвать музыкантами-передвижниками?» – спрашивает один артист другого, и все смеются.

К своему 104-летию музей приготовил программу, которая заинтересовала горожан всех возрастов. Пока в залах шли экскурсии, школьники общались с фотографом и путешественником Александром Пахомовым. В зале музея, где выставлены фотоработы и личные вещи полярника, Александр Александрович показал подросткам документальные фильмы о животном мире этой части планеты. Дети и их педагоги умилились, узнав, что можно приучить к себе пингвинов и даже погладить их.

Праздник завершился бесплатной лекцией из цикла «Дороги в Солотчу», которую прочел историк и краевед Д. Ю. Филиппов. Подобные мероприятия – часть музейной жизни, как и сто лет назад. Его учредители – художники и представители интеллигенции Рязани – проводили выставки произведений мастеров из Москвы и Петербурга в парке по соседству, а затем решили основать музей. Его датой рождения считается 30 марта 1913 года – день официальной регистрации учреждения. На данный момент его хранилища насчитывают более семи тысяч экспонатов. Музей – место не только выставок, но и творческих встреч, образования и культурного обмена.