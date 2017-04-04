Дар, который не стареет

Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина

Торопливые прохожие на улицах. Мальчишка, играющий во дворе. Священник во время службы. Мастер фотографии, Почетный гражданин города Евгений Каширин умел поймать и сохранить самые светлые, яркие и чистые мгновения жизни земляков. Нынешние горожане вспоминают труд маэстро с благодарностью – и ждут открытия «Фотодома» в центре Рязани, где работам Каширина будет отведено особое место. Музейно-выставочный центр уже получил официальную регистрацию, и в честь этого в здании городской администрации открылась выставка фото Евгения Николаевича.

Экспозиция «Рязань и рязанцы» начала работу по инициативе Фонда сохранения рязанской фотографии. В нее вошли около 30 снимков, которые стали последней частью одноименного альбома Каширина. Куратор проекта, член Союза фотохудожников России Андрей Карев отметил, что Евгений Николаевич отбирал снимки для альбома лично.

Гостей выставки приветствовал глава администрации города Рязани Олег Булеков: «Спасибо всем, в том числе и обычным горожанам, кто поддерживает этот проект. Я уверен, «Фотодом» станет центром притяжения, в том числе для туристов».

Альбом работ Евгения Каширина «Рязань и рязанцы» издан в 2007 году и стал раритетом. В мае этого года Фонд сохранения рязанской фотографии, носящий имя фотохудожника, запустит проект на сайте Planeta.ru, в рамках которого каждый сможет вложить свои средства на переиздание альбома. Музейно-выставочный центр «Фотодом» на Почтовой, 58 откроется в конце июля этого года. Там будут проходить выставки мастеров фотографии, а также занятия с начинающими фотографами.