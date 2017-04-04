Дети продемонстрировали свои таланты

В Рязани, в Доме общественных организаций, в рамках областного фестиваля «Мы – народ России» состоялся межнациональный фестиваль-конкурс юных талантов.

В нем приняли участие дети в возрасте от 5 до 13 лет из Рязани, Касимовского, Скопинского, Пронского районов. Они – представители различных национальностей, проживающих на территории региона: татары, украинцы, армяне, осетины, азербайджанцы, лезгины, немцы, узбеки, турк­мены, таджики, цыгане. Среди участников были и представители фонда народных художественных традиций «Рязанский оберег», и рязанского казачества.

До начала фестиваля оставались считанные минуты. Потихоньку зал все больше наполнялся людьми. И вот на сцену поднялись ведущие в костюмах Золушки и Принца и объявили первого участника. Мальчик представил общественную организацию российских немцев – общество «Начало». Он рассказал о своих интересах и исполнил немецкую народную песню «Гутен таг».

Следующему участнику из-за волнения сначала фразы даются с трудом. Однако, переборов страх, мальчик читает стихотворение без запинки до конца. Зал активно рукоплещет, желая поддержать юного участника.

«На этот фестиваль нас приглашают уже второй раз. Конечно, мы подходим ответственно к подготовке номеров, костюмов, на это уходит много времени. Но здесь царит очень теплая, добрая атмосфера, которая привлекает нас», – делятся впечатлениями участницы, представившие танец «Три цыганки».

После выступлений и награждения участников праздник не закончился. Детей ждали научное шоу с различными экспериментами, воздушные шарики и мороженое.

Заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин, приветствуя участников, отметил, что фестиваль призван объединить детей, предоставить им возможность больше узнать друг о друге.

Юлия Ганьшина