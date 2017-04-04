Двадцать лет спустя

О чем рассказывали в первом номере «Рязанские ведомости» и что изменилось в нашей жизни за минувшие годы?

Сельское хозяйство

«25 НОЯБРЯ 1996 года на «Искре» была забита последняя хавронья. «Искра» умерла». С этих строк начался «гвоздевой» материал в первом номере «Рязанских ведомостей», рассказывающий о судьбе самого крупного откормочного комплекса региона. Грустная картина. Но региональная власть уже тогда решила заняться возрождением «Искры», разработала план действий, были найдены первые суммы для того, чтобы со временем довести производство свинины до 1200 тонн в год. Запомним эту цифру. Программе реализации этого плана и была посвящена статья в первом номере газеты.

Реконструкция комплекса шла медленно, ибо деньги отыскивались лишь в скудном областном бюджете, частные инвесторы в ту пору села сторонились.

В 2006 году, с началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», перешедшего затем в госпрограмму, большую помощь аграриям стала оказывать система дешевых кредитов, когда государство из федерального и регионального бюджетов субсидировало большую часть банковской процентной ставки. Темпы реконструкции резко возросли. О реализации программы в специальных выпусках «Аграрного вестника» регулярно писала наша газета, за что не раз была отмечена Минсельхозом страны и специальным призом Российского аграрного движения – автомобилем. Ну а что теперь – спустя двадцать лет?

На начало 2017 года в ОАО «Рязанский свинокомплекс» – бывшей «Искре» – стало уже 57,4 тысячи голов свиней. Поголовье постоянно растет. За прошлый год реализовано 9394 тонны мяса, что выше показателя 2015 года на 208 тонн.

С 2006 года мы писали уже о том, что в село пошли частные инвесторы, которые вложили в сельское хозяйство региона более 40 миллиардов рублей. Они, к примеру, построили в Сараевском районе новый суперсовременный свинокомплекс. Частные инвесторы в ряде районов ввели в эксплуатацию молочные мегафермы, где сегодня надои – наивысшие. Погода не всегда благоприятна для сельчан, в бюджете денег никогда не бывает лишних. Проблемы АПК остаются. Но инструментов для преодоления трудностей за 20 лет прибавилось немало.

«Подарок» земледельцам преподнесло правительство, отказав в долгожданном товарном кредите… Немало хозяйств, у которых касса «на нуле». Не случится ли, что они не выедут в поле?» – спрашивал корреспондент Святослав Саломатин в первом номере «Рязанских ведомостей» 4 апреля 1997 года.

Тогда речь не шла даже об очень дорогих банковских кредитах – селу в деньгах просто отказывали. Область все же смогла крестьянам помочь, яровой сев они провели, но в качестве достижений двадцать лет назад газета приводила такие цифры: на начало апреля в регион завезено 23 тысячи тонн минеральных удобрений: 16 тысяч тонн аммиачной селитры, 7 тысяч тонн нитрофоски.

Уже в конце марта под урожай 2017 года рязанскими хозяйствами приобретено 108,7 тысячи тонн минеральных удобрений. Перед началом сева аграрии дискутируют: кому из них кредиты достанутся при государственной под­держке под два процента годовых, а кому – чуть дороже. Причем и на эти дискуссии областная власть оперативно среагировала. 21 марта на совещании по вопросам развития АПК глава региона Николай Любимов дал поручение руководителям двух министерств – финансов и сельского хозяйства и продовольствия – изыскать возможность оказания финансовой поддержки аграриям из областного бюджета для проведения посевной кампании. Предложения ведомств уже обсуждены на заседании областной Думы. Деньги крестьянам выделены.

Культура

«Какие слова, кроме «ДАЙ», знает культура?». Так назывался материал, подготовленный журналистом «РВ» Натальей Крапивиной в первом номере газеты.

В нем председатель регионального отделения Союза художников России Борис Горбунов, директор камерного зала област­ной филармонии Александра Вараксина и заместитель директора областного центра народного творчества Римма Потанина рассуждают о проблемах культуры, которая часто не находит никакой поддержки и живет вопреки обстоятельствам.

Борис Горбунов посетовал тогда, что Рязань испытывает насилие над своей архитектурно-художественной средой: мало зеленых уголков, пестрая реклама. Жилые дома спроектированы без учета сложившегося стиля застройки. Какие-то совсем примитивные проекты или экзотические.

Тяжело жилось областной филармонии. Не было средств, чтобы в полной мере оплачивать выступления прославленных артистов.

«В селе человеческая активность держится на энтузиазме работников культуры», – отмечала Римма Потанина.

Конечно же, сегодня далеко не все проблемы в культурной сфере решены. Но здесь работают госпрограммы. Благодаря им миллионы рублей ежегодно выделяются на развитие отрасли из регионального и федерального бюджетов.

На минувшей неделе в областной библиотеке имени Горького состоялось заседание расширенной коллегии министерства культуры и туризма области, на котором рассмотрели итоги работы отрасли в 2016 году.

По словам министра Виталия Попова, в минувшем году финансирование отрасли осуществлялось в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» с общим объемом финансирования 764,4 млн. рублей. В этом году плановый объем средств составит 779,1 млн. Из резервного фонда регионального правительства и Президента РФ на развитие отрасли культуры в 2016 году было направлено около 145 млн. рублей.

В области успешно развивается музейная отрасль. Общий объем фондов пополнился на 5 тысяч предметов. Для посетителей работают 56 музеев. Музеи-заповедники и усадьбы пользуются особой популярностью среди туристов. В прошлом году музеи региона посетило более 780 тысяч человек, проведено почти 22 тысячи экскурсий, реализовано свыше 670 выставочных проектов, участниками которых стали более 150 тысяч человек.

В этом году знаковым событием стало открытие в музее истории молодежного движения первого совместного выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди», посвященного 80-летию образования Рязанской области.

В 2016 году введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Касимове. Объем освоенных средств составил 99 млн. рублей. Из них 50 млн. выделено из федерального бюджета.

44 творческих коллектива из 18 детских школ искусств удостоены звания образцового коллектива Рязанской области. В этом году 1,7 млн. рублей предусмотрено на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, из федерального бюджета планируется выделить 500 тысяч рублей.

Рязань вошла в топ-5 бюджетных городов для путешествий на летние выходные и в ТОП-10 популярных городов для недорогих новогодних поездок.

– На туризм надо обращать внимание не только как на сферу культуры, но и как на сферу экономики и более активно ее развивать. Нужно искать новые формы работы в современном мире, чтобы заинтересовать нашу молодежь. Дать возможность увидеть, какую культуру веками создавало человечество на земле, – отметила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Во время заседания коллегии лучшие работники сферы были награждены грамотами и благодарностями губернатора и министерства культуры и туризма региона.

Общество

В первом номере «Рязанских ведомостей» 4 апреля 1997 года была информация о том, что бельгийские благотворители помогли Рязанскому отделению Российского детского фонда. Тогда это было важно и своевременно, потому что общественных организаций, оказывающих поддержку детям, инвалидам, пожилым людям, в регионе практически не было, как, впрочем, и меценатов.

Как изменилась ситуация? Сегодня в Рязанской области активно работают общественные организации, в том числе – занимающиеся проблемами детей-инвалидов, сирот, ветеранов. Развивается и волонтерское движение, в которое включается все больше молодых людей.

У социально направленных организаций есть возможность получить государственные субсидии. К примеру, в середине марта завершился прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из регионального бюджета по двум подпрограммам – «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» и «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области». Для участия в первой подпрограмме подано 62 заявки, во второй – 11 заявок.

В путешествии во времени приняли участие Юрий Евстифеев,

Ольга Драган, Вероника Шелякина

В путешествии во времени приняли участие Юрий Евстифеев,

Ольга Драган, Вероника Шелякина