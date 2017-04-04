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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
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Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
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Отчетность – еженедельная

Регион борется за перспективу получения дополнительных федеральных средств

Под председательством врио губернатора Николая Любимова состоялось совещание по теме «Корректировка регионального бюджета на 2017 год и формирование бюджета области на 2018 год». В работе принял участие глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова, в июне 2017 года будут вноситься поправки в федеральный бюджет. «Это дает возможность внести необходимые корректировки с тем, чтобы Рязанская область могла побороться за выделение дополнительных федеральных средств», – отметил парламентарий.

Руководители региональных министерств отчитались об оформлении и направлении заявок на привлечение дополнительных федеральных средств. Николай Любимов дал поручение в кратчайшие сроки доработать те заявки, где не прописано согласование, и представить ему на утверждение.

Врио Губернатора выразил недовольство работой ряда министерств в части взаимодействия с федеральными ведомствами. В частности, по минсельхозу глава региона дал поручение – довести до селян все средства, запланированные для проведения посевной кампании, в недельный срок.

Перед руководителями всех региональных министерств главой области поставлена задача – в срочном порядке провести работу по тем направлениям, где имеется возможность получения дополнительных федеральных средств в 2017-2018 годах. Глава региона Николай Любимов ввел еженедельную отчетность о проведенной работе по этой теме.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
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