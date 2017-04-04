Качественный призыв

Чтобы его организовать, необходимо четкое межведомственное взаимодействие

Состоялись региональные инструкторско-методические сборы сотрудников ведомств, обеспечивающих организацию и проведение призыва граждан на военную службу в апреле-июле текущего года. На сборах выступил глава региона Николай Любимов.

Он отметил, что в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, завершится 15 июля. «Для Рязанской области установлена обязательная норма – 1143 человека, – сказал Николай Любимов. – Для качественного выполнения этого показателя необходимо обеспечить добросовестную работу всех занятых в проведении призыва служб и ведомств». Глава региона подчеркнул, что должна быть четко организована деятельность военных комиссариатов, призывных комиссий, определены имеющиеся в области резервы. По его словам, особое внимание следует уделить новым нормативно-правовым актам, регламентирующим проведение мероприятий, связанных с призывом.

В рамках работы участники инструкторско-методических сборов заслушали информацию военного комиссара Рязанской области Владислава Деева об итогах осеннего призыва 2016 года и основных задачах на 2017 год. Выступили также министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская, прокурор Рязанской области Олег Черныш. Были заслушаны представители военной прокуратуры Рязанского гарнизона, регионального УМВД, областного отделения Общероссийской общественной организации «Комитета солдатских матерей России».