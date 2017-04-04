Областная общественно-политическая газета
05:57 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаВ Рязани в жилом доме произошел пожар Спортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
Просмотров: 80
Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Качественный призыв

Чтобы его организовать, необходимо четкое межведомственное взаимодействие

Состоялись региональные инструкторско-методические сборы сотрудников ведомств, обеспечивающих организацию и проведение призыва граждан на военную службу в апреле-июле текущего года. На сборах выступил глава региона Николай Любимов.

Он отметил, что в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, завершится 15 июля. «Для Рязанской области установлена обязательная норма – 1143 человека, – сказал Николай Любимов. – Для качественного выполнения этого показателя необходимо обеспечить добросовестную работу всех занятых в проведении призыва служб и ведомств». Глава региона подчеркнул, что должна быть четко организована деятельность военных комиссариатов, призывных комиссий, определены имеющиеся в области резервы. По его словам, особое внимание следует уделить новым нормативно-правовым актам, регламентирующим проведение мероприятий, связанных с призывом.

В рамках работы участники инструкторско-методических сборов заслушали информацию военного комиссара Рязанской области Владислава Деева об итогах осеннего призыва 2016 года и основных задачах на 2017 год. Выступили также министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская, прокурор Рязанской области Олег Черныш. Были заслушаны представители военной прокуратуры Рязанского гарнизона, регионального УМВД, областного отделения Общероссийской общественной организации «Комитета солдатских матерей России».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
Отчетность – еженедельная
Регион борется за перспективу получения дополнительных федеральных средств
По материалам официального сайта Правительства области
Задачи на перспективу
Рязанская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства региона Еленой Буняшиной, приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной ...
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Своевременно и комфортно
Новые технологии помогают улучшить качество медицинских и социальных услуг
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Событие
Идем к вам
Кажется, только вчера это было. Такой же, как сегодня, апрельский день, растворивший небесную синь, с особым – «переменным» – ветром, какой бывает только в это время года. Именно в этот день, 4 апреля, два десятка лет назад ...
Галина Зайцева
Общество
Как подготовиться к форумам
Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина приняла участие в заседании молодежного правительства региона
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В Госдуму на экскурсию
Студенты на приеме попросили депутата показать им «коридоры власти»
Татьяна Железнова
Общество
Подними голову!
Журналистам предлагают попробовать свои силы в творческом конкурсе
Общество
Люди земли и космоса
день 85-летия Андрея Тарковского в Рязани будет отмечен широко
Димитрий Соколов
Общество
Безопасность – на первом месте
Рязанская полиция отчиталась о работе перед депутатами
Татьяна Железнова
Общество
Человек имеет право
Региональные омбудсмены подытожили работу за год
Татьяна Железнова
Общество
Искусство против огня
В Рязани прошел региональный этап фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
Вячеслав Астафьев
Культура
Вместе!
Дети продемонстрировали свои таланты
Событие
Двадцать лет спустя
О чем рассказывали в первом номере «Рязанские ведомости» и что изменилось в нашей жизни за минувшие годы?
Дата
Ровесник «РВ»
Спортсменка, экстремалка и укротительница пчел Евгения Золотарева родилась ровно 20 лет назад, как и наша газета, – 4 апреля 1997 года
Елена Серебрякова
РВ ТВ
Погружение в океан
Сегодня исполняется 85 лет Андрею Тарковскому
Димитрий Соколов
Культура
Торжества в доме шедевров
Художественный музей отметил день рождения народной музыкой, экскурсиями и... беседой о пингвинах
Культура
Дар, который не стареет
Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы