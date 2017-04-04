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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
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Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
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Задачи на перспективу

Рязанская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства региона Еленой Буняшиной, приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты России

Заседание состоялось в Доме Правительства РФ. Его провел министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин. В состав региональной делегации также входили член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от Рязанской области Лариса Тюрина, министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская, министр социальной защиты населения области Денис Боков, представители ряда профильных территориальных служб и ведомств. На заседании обсуждались итоги работы министерства в 2016 году, а также были обозначены задачи на перспективу. Речь шла о занятости населения, поддержании уровня доходов граждан, повышении заработной платы работников бюджетного сектора, увеличении МРОТ, ликвидации задолженности по выплате зарплат. Обсуждалась также работа по легализации занятости населения. Речь также шла о мерах по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, реформировании системы медико-социальной экспертизы, социальной поддержке граждан.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
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