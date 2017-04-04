Как подготовиться к форумам

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина приняла участие в заседании молодежного правительства региона

Она отметила необходимость активной работы органов молодежного самоуправления. Отдельное внимание Елена Буняшина уделила вопросам, касающимся подготовки и проведения I Форума добровольцев Рязанской области, а также участия рязанцев в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи. На заседании были рассмотрены отчеты ряда молодежных министров о стажировках. Кроме того, обсуждались проекты, реализованные в текущем году при содействии молодежного парламента и молодежных администраций. Речь, в частности, шла о работе «Выездной школы молодежного правительства», «Школы дебатов», проведении патриотических, социальных и экологических акций.