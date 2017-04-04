Областная общественно-политическая газета
05:58 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в жилом доме произошел пожар В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаСпортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
Просмотров: 30
Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Как подготовиться к форумам

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина приняла участие в заседании молодежного правительства региона

Она отметила необходимость активной работы органов молодежного самоуправления. Отдельное внимание Елена Буняшина уделила вопросам, касающимся подготовки и проведения I Форума добровольцев Рязанской области, а также участия рязанцев в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи. На заседании были рассмотрены отчеты ряда молодежных министров о  стажировках. Кроме того,  обсуждались проекты, реализованные в текущем году при содействии молодежного парламента и молодежных администраций. Речь, в частности, шла о работе «Выездной школы молодежного правительства», «Школы дебатов», проведении патриотических, социальных и экологических акций.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
Задачи на перспективу
Рязанская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства региона Еленой Буняшиной, приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной ...
По материалам официального сайта Правительства области
В Госдуму на экскурсию
Студенты на приеме попросили депутата показать им «коридоры власти»
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Своевременно и комфортно
Новые технологии помогают улучшить качество медицинских и социальных услуг
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Событие
Идем к вам
Кажется, только вчера это было. Такой же, как сегодня, апрельский день, растворивший небесную синь, с особым – «переменным» – ветром, какой бывает только в это время года. Именно в этот день, 4 апреля, два десятка лет назад ...
Галина Зайцева
Общество
Отчетность – еженедельная
Регион борется за перспективу получения дополнительных федеральных средств
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Качественный призыв
Чтобы его организовать, необходимо четкое межведомственное взаимодействие
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Подними голову!
Журналистам предлагают попробовать свои силы в творческом конкурсе
Общество
Люди земли и космоса
день 85-летия Андрея Тарковского в Рязани будет отмечен широко
Димитрий Соколов
Общество
Безопасность – на первом месте
Рязанская полиция отчиталась о работе перед депутатами
Татьяна Железнова
Общество
Человек имеет право
Региональные омбудсмены подытожили работу за год
Татьяна Железнова
Общество
Искусство против огня
В Рязани прошел региональный этап фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
Вячеслав Астафьев
Культура
Вместе!
Дети продемонстрировали свои таланты
Событие
Двадцать лет спустя
О чем рассказывали в первом номере «Рязанские ведомости» и что изменилось в нашей жизни за минувшие годы?
Дата
Ровесник «РВ»
Спортсменка, экстремалка и укротительница пчел Евгения Золотарева родилась ровно 20 лет назад, как и наша газета, – 4 апреля 1997 года
Елена Серебрякова
РВ ТВ
Погружение в океан
Сегодня исполняется 85 лет Андрею Тарковскому
Димитрий Соколов
Культура
Торжества в доме шедевров
Художественный музей отметил день рождения народной музыкой, экскурсиями и... беседой о пингвинах
Культура
Дар, который не стареет
Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы