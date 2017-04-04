В Госдуму на экскурсию

Студенты на приеме попросили депутата показать им «коридоры власти»

Депутат Государственной Думы от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Светлана Трыканова пришла к политику вместе со студентами с просьбой помочь в организации экскурсии в Госдуму. По ее словам, знакомство с работой законодательного органа было бы очень полезно для будущих юристов. Депутат обещал помочь, отметив, что поездку надо запланировать на пленарную неделю. Также он предложил ребятам сперва побывать на заседании Рязанской областной Думы, чтобы сравнить работу органов власти разных уровней.

Житель дома №17 по улице Магистральной Евгений Киселев просил о содействии в ремонте двора. По словам Андрея Макарова, в этом году из федерального бюджета на благоустройство дворов, парков, площадей и других мест отдыха жителей впервые выделено значительное финансирование – 20 млрд. руб. Рязанская область получит более 200 млн. рублей, из них половина придется на областной центр. Глава администрации Рязани Олег Булеков пояснил, что дворовая территория будет отремонтирована к 1 сентября 2017 года.

Положительно решились на приеме и другие вопросы, с которыми обратились рязанцы, – о создании безбарьерных условий в детском саду №1 и о помощи многодетной семье.