Журналистам предлагают попробовать свои силы в творческом конкурсе

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обратился к участникам медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» и пользователям журналистского портала media.onf.ru с предложением попробовать свои силы в творческом конкурсе журналистских работ «Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир».

Он отметил, что очень важно говорить о людях, сумевших добиться своей мечты и сделать мир лучше. «Мы ждем от вас рассказов о таких героях. Уверен, в России они есть. К участию в конкурсе принимаются статьи, очерки, фото- и видеорепортажи, посты в социальных сетях, рассказывающие о людях, сумевших воплотить в жизнь свою мечту и сделать мир лучше.

Форма подачи материала – любая. Автор лучшей журналистской работы получит ваучер на перелеты в 10 российских городов. Мне кажется, для настоящего журналиста этот приз ценнее любого электронного гаджета», – сообщил режиссер.

Ссылки на работы, опубликованные на интернет-ресурсах СМИ, ждут по адресу: media@onf.ru до 12 апреля.

Пресс-служба ОНФ