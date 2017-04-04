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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
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Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
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Люди земли и космоса

день 85-летия Андрея Тарковского в Рязани будет отмечен широко

О том, какие культурные события ждут рязанцев 4 апреля, рассказали на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов, автор и координатор проекта Ирина Нечаева и руководитель информационно-аналитического центра культуры и туризма региона Марина Кауркина.

В этом году культурно-просветительские встречи проходят под рубрикой «Николай Федоров – Константин Циолковский – Андрей Тарковский: космические мечтатели. Рязанский след». Во вторник, в 13 часов в Рязанском художественном музее пройдет встреча с доктором филологических наук, сотрудником музея-библиотеки Н.Ф.Федорова Анастасией Гачевой и художественным руководителем цикла «Острова» на телеканале «Культура» Виталием Трояновским. Виталий Антонович покажет свой фильм «Андрей Тарковский». В 14.30 гостей ждет Рязанский центр Тарковского на ул.Грибоедова, 26 корп.6 (здание бывшей юношеской библиотеки) на открытии выставки редких фотографий из архива Тарковских. Концертную программу представит артистка театра и кино, выпускница ГИТИСа Анна Бибикова. Будет показан фильм «Андрей Тарковский: воспоминания», снятый его сыном, Андреем Андреевичем. На пресс-конференции М.Кауркина рассказала, что Рязанский центр Тарковского, тесно сотрудничающий с Международным центром, налаживает тесные контакты с благотворительными фондами. Один из проектов предполагает создание виртуального музея Андрея Тарковского. Есть планы и по развитию достопримечательного места в поселке Мясной Путятинского района, где сохранился дом режиссера Андрея Тарковского.

В этот же день, 4 апреля, област­ной научно-методический центр приглашает на просмотр фильма «Андрей Рублев», начало в 17 ч. Перед показом выступят главный редактор рязанского епархиального радио о.Арсений Вилков и доктор филологических наук Анастасия Гачева. Вход свободный.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
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