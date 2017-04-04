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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
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Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
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Безопасность – на первом месте

Рязанская полиция отчиталась о работе перед депутатами

На минувшем заседании областной Думы депутаты заслушали отчет о деятельности УМВД России по Рязанской области за 2016 год. С докладом выступил заместитель начальника УМВД России по региону – начальник полиции Владимир Сурин.

Он отметил, что в целом в регионе число зарегистрированных преступлений сократилось на 8,1%, составив 9524. Уменьшилось на 11,8% число тяжких и особо тяжких посягательств, на 5,2% – число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Уровень преступности в регионе составил 842,8 посягательства на 100 тысяч населения – это один из самых низких показателей в округе и соответствует 2-му месту в ЦФО. Уровень раскрытия преступлений возрос на 0,9% (с 69,6% до 70,5%), тяжких и особо тяжких – на 2,9% (с 62,2% до 65,1%).

Отвечая на вопросы депутатов, Владимир Сурин подчеркнул, что в 2016 году в регионе существенно усилено противодействие криминальному бизнесу по нелегальному производству и распространению алкогольной продукции. В числе задач на будущее – профилактика правонарушений экономической направленности, в сфере дорожного движения, в общественных местах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
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