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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017
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Выпуск № 59 (5346) |
Вторая полоса
Общество
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Человек имеет право

Региональные омбудсмены подытожили работу за год

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Мухина на заседании областной Думы на минувшей неделе представили доклады о своей работе в 2016 году.

По словам Натальи Епихиной, в 2016 году в адрес уполномоченного поступило 1162 обращения граждан, что на 287 меньше по сравнению с 2015 годом. Снижение отмечено впервые за пять лет. По мнению Натальи Епихиной, это связано с повышением открытости органов госвласти, прозрачности и доступности государственных услуг.

Тем не менее в 2016 году увеличилось количество жалоб, поступивших к уполномоченному по поводу нарушения прав в пенсионном обеспечении и социальной сфере. Растет число обращений по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, права на образование, прав в сфере здравоохранения. По-прежнему высока доля жалоб на жилищно-коммунальное обслуживание.

Екатерина Мухина рассказала, что в 2016 году в ее адрес поступило 1765 обращений, что на 108 больше, чем в 2015-м. Основными темами обращений остаются вопросы обеспечения жильем, улучшения жилищных условий, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, алиментных обязательств, определения места жительства несовершеннолетнего ребенка, лишения родительских прав и другие.

По итогам рассмотрения доклады уполномоченных были приняты к сведению.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 59 (5346) от 04 апреля 2017 года
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