Искусство против огня

В Рязани прошел региональный этап фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

Он состоялся в Доме общест-венных организаций. Фестиваль посвящен 125-летию создания Российского пожарного общества.

Организаторы конкурса – министерство образования региона, главное управление МЧС России по Рязанской области и региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Детский театр «Первоцвет» школы искусств поселка Октябрьский Михайловского района на конкурс в Рязань приехал впервые. Коллектив создан в сентябре прошлого года и пока нигде не выступал.

– Тема профилактики пожаров для детей важная, поэтому мы решили откликнуться на предложение выступить на сцене, – говорит руководитель театра Ирина Дементьева. – Мы приехали на конкурс с литературной творческой программой. Дети читают стихотворения в театральной постановке, где благодарят сотрудников МЧС за их работу. Стихи мы сочинили сами, а в коллективе у нас и вокалисты, и танцоры, и художники. Тему юных театралов продолжила в авторской песне восьмиклассница школы №3 города Михайлов Варвара Лыскина. Она приехала на конкурс вместе с педагогом Мариной Коростелевой. Варя исполнила свою песню «Пламя жизни».

– Такие конкурсы необходимы, поскольку являются эффективной мерой профилактики пожарной безопасности среди школьников и позволяют ребятам проявлять творческий подход к реализации своих желаний, – считает председатель регионального отделения ВДПО Владимир Ушаков. – Когда дети заняты творческой работой, у них остается меньше времени для праздности, появляется возможность заниматься делом, приносящим немалую пользу не только самим себе, но и окружающим людям.

Жюри отметило яркие зажигательные танцы детских хореографических коллективов и исполненные со сцены стихотворения о пожарных. На гала-концерт приехали победители муниципального этапа. Те, кого отметят на региональном уровне, отправятся на межрегиональный этап, который пройдет в Москве 15-16 мая 2017 года.