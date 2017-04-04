Своевременно и комфортно

Новые технологии помогают улучшить качество медицинских и социальных услуг

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина и Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко. В рабочей поездке министра сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.

В Рязанском геронтологическом центре им. П.А. Мальшина гости осмотрели отделение активного долголетия, отделение милосердия, столовую и пообщались с пожилыми людьми. На сегодняшний день здесь постоянно находятся 69 подопечных. По словам директора Рязанского геронтологического центра имени П.А. Мальшина Артема Крупнова, им оказывается медицинская и социальная помощь. А еще персонал старается разнообразить досуг подопечных. В центре, к примеру, есть свой хор. Периодически для пожилых людей организуют экскурсии.

В рамках рабочей поездки Максим Топилин осмотрел и новый корпус Рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко. Напомним, что его открытие состоялось в декабре прошлого года.

Главный врач больницы имени Н.А. Семашко Людмила Сорокина обратила внимание на то, что в новом корпусе созданы все условия для обеспечения комфортного пребывания пациентов и их максимально эффективного лечения. Есть возможность применения современных технологий, в том числе и в организации процесса приема и лечения пациентов.

Вместе с тем у пациентов теперь есть возможность оценить качество предоставленных медицинских услуг. Людмила Сорокина рассказала, что это можно сделать, используя терминал, установленный рядом с регистратурой. Все отзывы пациентов анонимны. Можно проголосовать и с помощью мобильного телефона, установив специальное приложение или оставить отзыв на сайте больницы. А те, кто с современными технологиями не дружит, могут проголосовать, положив в коробку для голосования листок с надписью «Нравится» или «Не нравится».

Гости осмотрели кабинет приема маломобильных групп населения, приемное отделение, рентгенкабинет, лифты и палату для маломобильных групп населения.

***

В региональном правительстве состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Николай Любимов поблагодарил министра за внимание к Рязанской области, к решению вопросов, касающихся развития и повышения качества работы учреждений социальной сферы региона. «У нас много объектов социальной сферы, и многое еще предстоит сделать, чтобы улучшить их работу, в том числе в плане ремонта помещений, обращения с пациентами, – отметил Николай Любимов. – Мы готовы активно взаимодействовать с Минтруда РФ и внедрять лучшие региональные и международные практики, совершенствовать деятельность этих учреждений».

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подчеркнул, что одна из основных целей его рабочей поездки в Рязанскую область – посмотреть, как работает механизм независимой оценки качества оказания услуг организациями здравоохранения, сферы социального обслуживания. Руководитель Минтруда России высоко оценил деятельность областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, где активно внедряются новые электронные технологии, позволяющие значительно улучшить уровень обслуживания пациентов в регистратуре. По словам Максима Топилина, информатизация здравоохранения является одной из главных задач, в то же время необходимо обеспечить для граждан комфортные условия пребывания в учреждении. «Сталкиваются ли люди с очередями, некорректным поведением медперсонала, вежливы ли сотрудники регистратуры, от этого зависит настроение людей. Это очень важно», – сказал Максим Топилин.

Вместе с тем, министр отметил, что необходимо уделить серьезное внимание исполнению Указов Президента РФ В.В. Путина. Максим Топилин отметил также положительные изменения показателя рождаемости в Рязанской области.

***

Максим Топилин и Николай Любимов приняли участие в совещании по вопросам проведения в области независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

«Качество услуг – ключевое направление работы, – подчеркнул Максим Топилин. – Результаты независимой оценки должны находить отражение в дальнейших планах учреждений с точки зрения совершенствования работы». По словам министра, к концу 2017 года необходимо обеспечить проведение независимой оценки качества услуг в 100% организаций соцсферы.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что в Рязанской области независимая оценка проводится с 2013 года по таким направлениям, как открытость информации об организации и предоставляемых услугах, комфортность условий их предоставления, время ожидания, компетенция, доброжелательность, вежливость специалистов, удовлетворенность населения качеством оказания услуг.

«Работа по повышению качества и доступности социальных услуг, основанная на данных независимой оценки, в Рязанской области будет продолжаться. Для нас очень важно, что летом 2016 года регион вошел в число субъектов РФ – лидеров по степени охвата организаций независимой оценкой, – сказал Николай Любимов. – К концу 2017 года мы планируем довести все показатели до 100 процентов, тем самым сделать еще один шаг на пути позитивных преобразований, повышения качества жизни в регионе».