Вести районов

ЗАХАРОВО. Самая удойная в регионе корова – из Захаровского района. Это выяснилось по итогам проведенной на Рязанщине оценки племенных и продуктивных качеств молочного скота. Корова числится в племрепродукторе в ООО «Простор». Ее продуктивность в прошлом году составила 13983 килограмма молока. В целом по этому хозяйству за год надоено 8378 кг молока от каждой фуражной коровы. Это третий показатель в регионе.

СКОПИН. Инвестиционный проект по созданию в Гуменках современного туристического гостиничного комплекса с широким спектром дополнительных услуг дает старинной усадьбе фон Таубе шанс обрести вторую жизнь. С этим проектом инвесторы обратились к муниципальным и региональным властям. На совещании с участием представителей регионального министерства экономического развития и торговли и главы администрации района Александра Бокова были названы условия развития объектов культурного наследия, меры поддержки, которые могут быть предложены инвесторам.

УХОЛОВО. Многодетная семья механизатора КФХ «Зоринское» Валерия Мельгуй приобрела в райцентре в собственность дом общей площадью около 80 квадратных метров за 1 миллион 900 тысяч рублей. Большую часть покупки оплатило государство. Многодетной семье была предоставлена социальная выплата в размере 1 миллиона 710 тысяч рублей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы». При этом из федерального бюджета выделено около 687 тысяч рублей, из регионального – 1 миллион 22 тысячи.

ШИЛОВО – КАСИМОВ. Представители двух школьных лесничеств – из Шиловского и Касимовского районов – стали участниками II экологического форума «Живи, лес! Цвети, Земля!» в Мурманске. Ребята рассказали о проводимых ежегодно акциях «Покормить птиц», «Живи, родник», «Антипал» и других. Поделились со сверстниками и другим опытом: девятиклассник Матвей Ласуков из Занино-Починковской школы мастерски изготавливает скворечники и кормушки, а его одноклассник Илья Бумин проводит исследовательскую работу – изучает по лишайникам загрязнение воздуха.

СПАС-КЛЕПИКИ. Состоялось заседание штаба народной дружины, которое провел глава райадминистрации Николай Крейтин. О работе добровольных охранников правопорядка доложил Андрей Клепиков – заместитель начальника по общественной охране правопорядка ОМВД России по Клепиковскому району. Командирам отрядов народной дружины было рекомендовано усилить взаимодействие с участковыми уполномоченными для улучшения криминогенной ситуации в районе. На заседании был избран новый командир народной дружины Клепиковского муниципального района – Эдуард Субботкин.