Идем к вам

Кажется, только вчера это было. Такой же, как сегодня, апрельский день, растворивший небесную синь, с особым – «переменным» – ветром, какой бывает только в это время года. Именно в этот день, 4 апреля, два десятка лет назад вышел в свет первый номер «Рязанских ведомостей».

Сегодня мы с улыбкой вспоминаем о том, как он создавался. У редакции тогда не было ни помещения, ни техники. Но собрались единомышленники, объединенные общим желанием: сделать газету, которая была бы полезна землякам в их жизни, которая бы стала своеобразным звеном, соединяющим власть и общество, газету о рязанцах и для рязанцев.

Редакция нового регионального издания собрала журналистов, чьи имена были хорошо известны в области: Святослав Саломатин, Петр Рябинкин, Татьяна Банникова, Леонид Соколов, Виталий Панкратов, Михаил Зайцев, Лидия Крючкова, Ирина Сизова, Анатолий Пономаренко, Наталья Крапивина, Игорь Евстифеев, Нина Лисина…

Над какими темами и как работали журналисты «Рязанских ведомостей» все эти годы, красноречиво говорят награды газеты: дипломы ВВЦ (ВДНХ) – за поддержку отечественного производителя, дипломы победителей международных выставок «Пресса», всероссийских творческих конкурсов – за освещение тем экономики, сельского хозяйства, патриотического воспитания, образования, семьи, социальных, экологических проблем, сохранения культурного, духовного наследия.

Все эти двадцать лет газета живет делами и заботами своих земляков. Вместе с вами мы радуемся вашим успехам, победам, переживаем неудачи и стараемся помочь дельным, полезным советом. В минувшем году за акцию по пропаганде правовых знаний «Ваши права защищены» «Рязанские ведомости» удостоены первого места в номинации «Республиканские, краевые и областные газеты» на творческом конкурсе «Вся Россия», проводимом Союзом журналистов России. На следующей неделе на Форуме деловой прессы в Москве газете будет вручен Знак отличия «Золотой фонд прессы» первой степени.

Но самая главная награда для нас – это письма, звонки в редакцию наших читателей. Это вы зовете нас в дорогу, называете адреса и темы. И очень приятно получать после командировок, публикаций ваши отзывы, как это было на днях, когда по электронной почте пришло письмо из отдаленной деревни Норино Клепиковского района, которое начиналось словами: « Огромное спасибо корреспонденту Татьяне Железновой…» Ради такой живой связи с читателем и работаем мы все эти двадцать лет.

Мы приходим к вам сегодня и в обычном печатном исполнении, и в Интернете, на сайте «Рязанских ведомостей», где предлагаем самые свежие новости, видеофильмы, фоторепортажи, где у вас есть возможность познакомиться с региональными законами, нормативными документами. А так как Интернет открывает перед нами поистине безграничные возможности, постараемся использовать их как можно полнее, и – главное – с пользой для вас, наши читатели.

Обычно в такие даты принято спрашивать: что вы желаете? У коллектива редакции есть одно желание: чтобы «Рязанские ведомости» были нужными, полезными, интересными для вас, земляки!