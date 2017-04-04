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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 08:59
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«Рязанским ведомостям» - 20 лет!

Первый номер нашей газеты вышел 4 апреля 1997 года
Так выглядел первый номер
На снимке: Так выглядел первый номер "Рязанских ведомостей"

Сегодня главная областная газета о рязанцах и для рязанцев шагнула в третье десятилетие.

Самая главная награда для нас – это письма, звонки в редакцию наших читателей. Это вы зовете нас в дорогу, называете адреса и темы. И очень приятно получать после командировок, публикаций ваши отзывы, как это было на днях, когда по электронной почте пришло письмо из отдаленной деревни Норино Клепиковского района, которое начиналось словами: « Огромное спасибо корреспонденту Татьяне Железновой…» Ради такой живой связи с читателем и работаем мы все эти двадцать лет.

Мы приходим к вам сегодня и в обычном печатном исполнении, и в Интернете, на сайте «Рязанских ведомостей», где предлагаем самые свежие новости, видеофильмы, фоторепортажи, где у вас есть возможность познакомиться с региональными законами, нормативными документами. А так как Интернет открывает перед нами поистине безграничные возможности, постараемся использовать их как можно полнее, и – главное – с пользой для вас, наши читатели.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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