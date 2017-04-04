С 20-летием газеты «Рязанские ведомости» коллектив редакции поздравил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие коллеги, друзья! Примите самые теплые, самые сердечные поздравления по случаю юбилея «Рязанских ведомостей» - 20-летия со дня выхода в свет вашей замечательной газеты. За два десятилетия многое изменилось в стране, в нашей жизни. Но вот что осталось неизменным в газете «Рязанские ведомости»: нравственная позиция, преданность читателям, принципиальность и честность в отстаивании своих убеждений, вера в духовное возрождение прекрасной рязанской земли, всей России.

За эти годы, вы, уважаемые коллеги, доказали, что коллектив газеты – это коллектив профессионально сильных, талантливых и инициативных журналистов.

Нам представляется крайне важным, что многие годы газету «Рязанские ведомости» возглавляет талантливый журналист, одаренный энергичный организатор, председатель СЖ Рязанской области Галина Александровна Зайцева.

Уверены, что сегодня, подводя итоги 20-летней работы, вы, дорогие друзья, намечаете большие творческие планы на будущее.

От всей души желаем газете «Рязанские ведомости» больших тиражей, а всем вам крепкого здоровья, новых творческих открытий, запоминающихся встреч, гражданского мужества, личного счастья!»