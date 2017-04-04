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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 09:40
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Провалы асфальта в Рязани: глава администрации областного центра поручил разобраться в причинах и ликвидировать ямы

3 апреля глава администрации Рязани Олег Булеков поручил разобраться и принять все необходимые меры в связи с произошедшими в районе Дашково-Песочни автомобильными авариями, вызванными провалом асфальта.

В частности, провалы асфальта, в которые попали две машины, произошли на улице Зубковой и Новоселов в районе старого разворотного круга общественного транспорта, сообщается на сайте администрации Рязани.

Глава администрации Олег Булеков дал поручение выяснить причины и виновных в произошедшем, а также принять срочные меры по ликвидации возникших на проезжей части дороги ям.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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