Провалы асфальта в Рязани: глава администрации областного центра поручил разобраться в причинах и ликвидировать ямы

3 апреля глава администрации Рязани Олег Булеков поручил разобраться и принять все необходимые меры в связи с произошедшими в районе Дашково-Песочни автомобильными авариями, вызванными провалом асфальта.

В частности, провалы асфальта, в которые попали две машины, произошли на улице Зубковой и Новоселов в районе старого разворотного круга общественного транспорта, сообщается на сайте администрации Рязани.

Глава администрации Олег Булеков дал поручение выяснить причины и виновных в произошедшем, а также принять срочные меры по ликвидации возникших на проезжей части дороги ям.