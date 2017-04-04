123 студента Рязанского агроуниверситета отправятся на село

Они помогут 34 хозяйствам АПК региона

В этом году около 200 студентов Рязанского агротехнологического университет имени П.А. Костычева и пяти средних специальных учебных заведений в составе студенческих специализированных отрядов будут оказывать помощь предприятиям агропромышленного комплекса области.

123 студента агроуниверситета отправятся в 34 хозяйства региона. Ежегодно в период третьего трудового семестра бойцы механизированных отрядов работают механизаторами, трактористами, представители животноводческих отрядов осваивают профессии мастеров машинного доения и телятниц, помогают зоотехникам, а студенты ветеринарных отрядов оказывают практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в проведении профилактических и лечебных ветеринарных мероприятий.

Как информирует сайт регионального минсельхоза, 65 молодых представителей Кадомского технологического техникума, Ряжского технологического техникума и Ряжского дорожного техникума имени Героя Социалистического Союза А.М. Серебрякова, Старожиловского агротехнического техникума и Шиловского агротехнологического техникума будут трудиться в 19 хозяйствах области.