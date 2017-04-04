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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 09:59
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Экономика
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В Рязанской области до получателей доведены 53 процента средств, выделенных аграриям на несвязанную поддержку

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области продолжает прием (до 10 апреля) заявок от сельхозтоваропроизводителей на оказание несвязанной поддержки. По состоянию на 3 апреля в министерство поступили заявки от 159 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, из которых по 86 заявкам средства господдержки уже перечислены. По 58 заявкам принято положительное решение, 15 заявок находятся на рассмотрении.

На сегодняшний день сумма субсидий, перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям региона за счет средств областного и федерального бюджетов, составляет 133,5 млн рублей, что составляет 53 процента от годового лимита средств, предусмотренных по данному виду поддержки. По темпам доведения средств, выделенных на несвязанную поддержку аграриев, Рязанская область находится на 34 месте в России.

В этом году субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, также по отдельной статье субсидируется оказание несвязанной поддержки на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта. Распределение субсидий осуществляется пропорционально посевной площади в 2016 году.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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