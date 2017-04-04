Квартет «десантниц» вызван в сборную России

Четыре футболистки «Рязани-ВДВ» - защитницы Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина, а так же форвард Елена Данилова – вызнаны в расположение сборной России, которой предстоит провести два контрольных матча в США

Как рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов, в апреле в Техасе пройдет два товарищеских матча между женскими национальными сборными России и США. Первый матч пройдет 6 апреля во Фриско на стадионе «Toyota» и начнется в 19:30 по местному времени. Вторая встреча состоится 9 апреля в Хьюстоне на стадионе BBVA «Compass», начало в 13:00 по местному времени.

Встречи в США пройдут в рамках подготовки сборной России к финальному раунду ЕВРО-2017, который состоится с 16 июля по 6 августа в Голландии. Напомним, что соперниками нашей сборной на групповом этапе ЕВРО станут Италия, Швеция и Германия.

«Будем тренироваться в одноразовом режиме. Игроки провели в клубах интенсивные сборы, физическая готовность у футболисток должна быть хорошая, поэтому тренировки будут в основном посвящены тактике. Поработаем и над обороной, и над атакой, напомним и закрепим наши требования. Кроме того, будем проводить ежедневные теоретические занятия.

В сборной США собраны очень быстрые, атлетичные игроки, они много импровизируют, хорошо обучены индивидуально. Но у них есть и проблемы: бывает, американки заигрываются в обороне, освобождают зоны, дают играть. Матчи с США однозначно помогут нам в подготовке к ЕВРО. Стиль игры американок схож со стилем наших соперниц по группе – Швецией. Мы сможем отработать наши тактические схемы, проверить защитные порядки. Страха перед соперником нет. Наоборот, есть азарт, желание посмотреть, чего мы стоим. Девчонки прекрасно понимают, что на ЕВРО будут оппоненты такого же высокого уровня. Должны сыграть строго, компактно, строго, организовано и исключить невынужденные ошибки», - отметила главный тренер женской сборной России Елена Фомина в комментарии официальному сайту РФС.