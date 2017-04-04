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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 10:26
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Общество
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В Рязанской области велосипедист попал под колеса иномарки

ДТП произошло вчера в 08.40 в городе Михайлов. Как сообщает сайт УМВД России по области, 67-летний водитель, управляя автомобилем «Vortex Estina A-21», выезжая на перекресток неравнозначных дорог по второстепенной дороге, не уступил право проезда велосипедисту, который двигался в прямом направлении. Произошло столкновение. В ДТП 68-летний велосипедист получил травмы. С ушибами и ссадинами его доставили в больницу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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