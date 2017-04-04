В Рязанской области велосипедист попал под колеса иномарки

ДТП произошло вчера в 08.40 в городе Михайлов. Как сообщает сайт УМВД России по области, 67-летний водитель, управляя автомобилем «Vortex Estina A-21», выезжая на перекресток неравнозначных дорог по второстепенной дороге, не уступил право проезда велосипедисту, который двигался в прямом направлении. Произошло столкновение. В ДТП 68-летний велосипедист получил травмы. С ушибами и ссадинами его доставили в больницу.