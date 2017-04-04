В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС

В администрации Рязани состоялась презентация проекта в рамках Года экологии «Клуб ландшафтного дизайна «Мой двор цветущий и приветливый».

Проекту не первый год. Он был разработан ассоциацией органов ТОС Рязанской области при поддержке отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы и управления благоустройства администрации города. Впервые клуб ландшафтного дизайна открылся для активных рязанцев в 2014 году.

– Среда, в которой мы живем, влияет не только на наше с вами здоровье, но и на моральное состояние. Конечно, то, в какой обстановке мы будем жить, в большой степени зависит от нас с вами. Управляющим компаниям, тем же самым городским службам невозможно дойти до каждого двора. Мы очень рады, что вокруг нас собираются такие энтузиасты, которые готовы делать что-то своими руками, привносить красоту, – обратилась к собравшимся и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы администрации г. Рязани Наталья Шалдаева.

Программа обучения предусматривает четыре теоретических и три практических занятия, которые проводит ландшафтный дизайнер Надежда Смекалина. Традиционно в рамках практики слушатели курсов выбирают территории для озеленения, разрабатывают схемы ландшафтного дизайна и единой командой выезжают по намеченным адресам для устройства клумб.

Клумбы, созданные в рамках проекта в прошлые годы, до сих пор продолжают радовать жителей. Как, к примеру, клумба «Бабочка» на улице Васильевской в Дашково-Песочне, клумба «Купола» в Канищеве.