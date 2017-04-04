Областная общественно-политическая газета
21:17 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
123 студента Рязанского агроуниверситета отправятся на селоПровалы асфальта в Рязани: глава администрации областного центра поручил разобраться в причинах и ликвидировать ямыС 20-летием газеты «Рязанские ведомости» коллектив редакции поздравил председатель Союза журналистов России Всеволод БогдановКвартет «десантниц» вызван в сборную РоссииВ Рязанской области до получателей доведены 53 процента средств, выделенных аграриям на несвязанную поддержку
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 11:06
Просмотров: 128
Общество
Версия для печати

В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС

Автор фото: Татьяна Железнова | В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС
Фото: Татьяна Железнова.

В администрации Рязани состоялась презентация проекта в рамках Года экологии «Клуб ландшафтного дизайна «Мой двор цветущий и приветливый».

Проекту не первый год. Он был разработан ассоциацией органов ТОС Рязанской области при поддержке отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы и управления благоустройства администрации города. Впервые клуб ландшафтного дизайна открылся для активных рязанцев в 2014 году.

– Среда, в которой мы живем, влияет не только на наше с вами здоровье, но и на моральное состояние. Конечно, то, в какой обстановке мы будем жить, в большой степени зависит от нас с вами. Управляющим компаниям, тем же самым городским службам невозможно дойти до каждого двора. Мы очень рады, что вокруг нас собираются такие энтузиасты, которые готовы делать что-то своими руками, привносить красоту, – обратилась к собравшимся и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы администрации г. Рязани Наталья Шалдаева.

Программа обучения предусматривает четыре теоретических и три практических занятия, которые проводит ландшафтный дизайнер Надежда Смекалина. Традиционно в рамках практики слушатели курсов выбирают территории для озеленения, разрабатывают схемы ландшафтного дизайна и единой командой выезжают по намеченным адресам для устройства клумб.

Клумбы, созданные в рамках проекта в прошлые годы, до сих пор продолжают радовать жителей. Как, к примеру, клумба «Бабочка» на улице Васильевской в Дашково-Песочне, клумба «Купола» в Канищеве.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:06
В Рязани проводят уборку территорий разворотных кругов и стоянок городского пассажирского транспорта
17:49
В Рязанской области пройдет фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Апрельские чудеса»
17:20
Кубок Рязанского кремля лучшие тхэквондисты страны разыграют в ледовом дворце спорта «Олимпийский»
16:55
В Рязани перевернулся грузовик
16:38
В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы