В Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья

«Горячая линия» работает в министерстве труда и занятости населения области с 3 апреля, сообщает об этом сайт регионального правительства. Обратившиеся к специалистам граждане могут получить консультацию о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения, получения дополнительного образования по направлению Центра занятости в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Телефон «горячей линии»: (4912) 96-14-06. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.