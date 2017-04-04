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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 11:14
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Общество
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В Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья

«Горячая линия» работает в министерстве труда и занятости населения области с 3 апреля, сообщает об этом сайт регионального правительства. Обратившиеся к специалистам граждане могут получить консультацию о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения, получения дополнительного образования по направлению Центра занятости в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Телефон «горячей линии»: (4912) 96-14-06. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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