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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 11:23
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Общество
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Житель Рязанской области хранил дома 650 граммов марихуаны

В Скопине оперативник уголовного розыска получил информацию о том, что один из жителей села Катино ведет себя странно. Полицейский заподозрил мужчину в употредлении растительных наркотиков и решил проверит догадку. Во время осмотра жилища 41-летнего селянина выяснилось, что хозяин незаконно хранил дома пакет с наркотиками растительного происхождения. Общий объем наркотических средств превысил 650 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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