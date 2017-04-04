Житель Рязанской области хранил дома 650 граммов марихуаны

В Скопине оперативник уголовного розыска получил информацию о том, что один из жителей села Катино ведет себя странно. Полицейский заподозрил мужчину в употредлении растительных наркотиков и решил проверит догадку. Во время осмотра жилища 41-летнего селянина выяснилось, что хозяин незаконно хранил дома пакет с наркотиками растительного происхождения. Общий объем наркотических средств превысил 650 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.