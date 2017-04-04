В ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства в Рязани пресекли 14 правонарушений

Рейд прошел в Железнодорожном районе областного центра. Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские обследовали места, где могут проживать и работать иностранные граждане. По подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали 6 иностранцев. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Иностранных граждан дактилоскопировали и занесли в базу фотоучета. Полицейские также выявили и пресекли два нарушения запрета на курение табака в общественных местах. Были выявлены три правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в неисправном состоянии или без необходимого полиса ОСАГО. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Рязанской области участники рейда выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе двух кафе, расположенных в Рязани на улице 14-я линия. Составлены административные протоколы по ст.6.6 КоАП РФ.