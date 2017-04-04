В Рязанской области горел автомобиль

Сегодня утром на 330 километре трассы М-6 в Александро-Невском районе горела легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 08.45, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь повредил моторный отсек автомобиля. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.