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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 12:05
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Общество
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В рязанских дворах начали проводить субботники

Как сообщает сайт администрации города, в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города члены комитетов ТОС и активисты общественного самоуправления Рязани начали наводить порядок на придомовых территориях, в палисадниках, готовить землю для будущих цветников. Работы выполняются совместно с управляющими компаниями и при поддержке городских служб. В течение месячника активисты запланировали провести более 100 субботников.

Уборка уже прошла на территориях ТОСов «3-ий квартал Канищево» и «Самовский». От бытового мусора, веток, листвы очистили АгитПлощадку на проезде Машиностроителей и двор дома №19 по ул. Бирюзова.

В апреле пройдет большой субботник в ходе которого горожане расчистят территорию под будущий «Вишневый сад», который уже в этом году появится в микрорайоне Дашково-Песочня.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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