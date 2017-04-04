В рязанских дворах начали проводить субботники

Как сообщает сайт администрации города, в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города члены комитетов ТОС и активисты общественного самоуправления Рязани начали наводить порядок на придомовых территориях, в палисадниках, готовить землю для будущих цветников. Работы выполняются совместно с управляющими компаниями и при поддержке городских служб. В течение месячника активисты запланировали провести более 100 субботников.

Уборка уже прошла на территориях ТОСов «3-ий квартал Канищево» и «Самовский». От бытового мусора, веток, листвы очистили АгитПлощадку на проезде Машиностроителей и двор дома №19 по ул. Бирюзова.

В апреле пройдет большой субботник в ходе которого горожане расчистят территорию под будущий «Вишневый сад», который уже в этом году появится в микрорайоне Дашково-Песочня.