На «Ночи в библиотеке» рязанцы выставят макеты космических кораблей

В честь традиционного праздника в библиотеке имени Горького сотрудники учреждения объявили конкурс «Космопорт». Участники могут приносить макеты любых космических летательных аппаратов, которые упоминаются в литературе и кино. Работы вместе с заявками будут приниматься до 20 апреля включительно.

«Ночь в библиотеке» состоится 21 апреля. С 19:00 до 23:00 на нескольких площадках будут проходить встречи, посвященные космосу и 160-летию со дня рождения К. Э. Циолковского. Гости праздника увидят дефиле в «космических» нарядах, смогут поучаствовать в игротеке, квестах и конкурсах. Также все желающие попадут в планетарий от астро-клуба «Меридиан 39» и пройдут по городу с пешеходной экскурсией «Уравнение Циолковского».

Скачать заявку на конкурс макетов «Космопорт», а также узнать подробную программу «Ночи в библиотеке» можно в группе ВКонтакте.

Фото пресс-службы РОУНБ имени Горького