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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 12:38
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Общество
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«Золотой фонд прессы» поздравил «Рязанские ведомости»

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые коллеги!

Оргкомитет и Дирекция «Золотого фонда прессы» поздравляют вас с 20-летним юбилеем. Газета «Рязанские ведомости» – обладатель Знака отличия «Золотой фонд прессы», что несомненно служит высокой оценкой российского медиасообщества и подтверждением качества издания

От всей души желаем новых весомых побед, творческого вдохновения, неутомимости в журналистском поиске, благодарных и верных читателей, высоких тиражей. Пусть исполняются все ваши самые дерзновенные мечты!»

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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