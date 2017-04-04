«Золотой фонд прессы» поздравил «Рязанские ведомости»

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые коллеги!

Оргкомитет и Дирекция «Золотого фонда прессы» поздравляют вас с 20-летним юбилеем. Газета «Рязанские ведомости» – обладатель Знака отличия «Золотой фонд прессы», что несомненно служит высокой оценкой российского медиасообщества и подтверждением качества издания

От всей души желаем новых весомых побед, творческого вдохновения, неутомимости в журналистском поиске, благодарных и верных читателей, высоких тиражей. Пусть исполняются все ваши самые дерзновенные мечты!»