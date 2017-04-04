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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 14:27
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Культура
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Рязанский медуниверситет завоевал главный кубок XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медработников

Рязанский медуниверситет завоевал главный кубок XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медработников

Конкурс проходил в Рязани в течение пяти дней. В нем принимали участие порядка 1000 человек со всей России и ближнего зарубежья, которые соревновались в десяти творческих направлениях. Лучшие номера были отобраны на гала-концерт. Он прошел в областной филармонии. На церемонию награждения прибыл заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Российской Федерации Артем Тарасенко.

– Такие события формируют нравственный облик будущих и уже работающих врачей. Мы все знаем, что медицинские работники всегда славились своей эрудицией, были наделены высокими моральными качествами, думаю, что такие качества будут и в нынешних студентах, – отметил Артем Тарасенко.

Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин поблагодарил всех участников «за эти пять дней праздника».

 Эмоции, которые меня переполняют, не передать словами. Очень приятно, что к нам приезжают гости, демонстрируют свои таланты. Это позволяет вузу развиваться, двигаться вперед, – сказал Роман Калинин. – Немного жаль, что праздник завершается, но мы не прощаемся. Участники фестиваля встретятся в следующем году, а значит, будет дополнительная мотивация к развитию, продолжатся дружба и культурный обмен.

Лучшие вокальные, инструментальные, хореографические и театральные номера конкурсной программы были отмечены жюри. Главный кубок ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России» по итогам общекомандного зачета получил коллектив рязанского медицинского университета. Переходящий кубок на год остается в Рязани.

Фото Елены Серебряковой и от пресс-службы рязанского медуниверситета имени академика И.П. Павлова

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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