Тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян отличился в турнире «Негаснущие звезды»

Состоялся третий этап турнира на призы Российского футбольного союза, который проводит Комитет ветеранов футбола РФС для мастеров 50 лет и старше. Нынешний был посвящен памяти известного советского арбитра Владимира Зуева.

За московский «Локомотив» играл легенда рязанского футбола, а ныне главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. В первом матче группового этапа против ЦСКА он забил второй, победный, гол (итоговый счет – 3:1 в пользу железнодорожников). Затем «Локомотив» сыграл вничью – 0:0 – со столичным «Спартаком» и с первого места вышел в финал. В решающем матче железнодорожники переиграли динамовцев (2:0), автором второго гола вновь стал Авалян.

После третьего этапа традиционного турнира «Локомотив» возглавил турнирную таблицу. На два очка от лидера отстает «Динамо», еще на одно – «Спартак». Следующий тур «Негаснущих звезд» будет проведен также в Москве, на стадионе «Локомотив», 24 апреля.