Рязанец Константин Кучаев успешно дебютировал в Премьер-лиге чемпионата России по футболу

Вчера, 3 апреля, в чемпионате России по футболу завершился 21-й тур. В нем ЦСКА нанес поражение самарским «Крыльям Советов» – 2:1. В этом поединке состоялся дебют рязанца, капитана дубля армейцев, полузащитника Константина Кучаева. Он заменил игрока основы Александра Головина. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен дебютом юного игрока.

«Сложно оценить свои действия, – признался по окончании матча, отвечая на вопросы журналистов, Константин Кучаев. – Я мало получал мяч, команда оборонялась. Рад, что мне удалось дебютировать. Я очень нервничал, потому что счет 2:1 был очень нехороший. Успокоился только, когда вышел на поле. Виктор Михайлович мне сказал: «Ты все умеешь. Если не будешь закрепощен, все получится». После игры тренер похвалил, остался мною доволен».

Стоит заметить, что накануне, в матче молодежных команд российского первенства, армейцы переиграли сверстников самарской команды – 3:1, а счет в победном поединке открыл Константин Кучаев. После этого успеха лидер турнира, «молодежка» ЦСКА, стала опережать ближайших соперников аж на одиннадцать очков.

Напомним, Константин Кучаев – выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК», его первый тренер – Александр Грачев.