Еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура стал «Сахалин»

Вчера, 3 апреля, состоялся матч, от результата которого зависело, кто будет еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура (группа «Б»). «Сахалин» дома в дополнительном, пятом, раунде уступил «Иркуту» – 78:79. Клуб из Южно-Сахалинска и стал участником соревнований, которые будут проведены в Рязани, во Дворце детского творчества, 8-10 апреля.

Ранее к хозяевам площадки присоединились клубы «МБА» из Москвы и «Темп-СУМЗ – УГМК» (Ревда, Свердловская область). Начало игр – в 13.00 и 15.30. В группе «А» в эти же сроки будут играть «Самара», «Купол-Родники» из Ижевска, «Урал» (Екатеринбург) и «Химки-Подмосковье» из Московской области. По окончании турниров состоятся полуфинальные и финальный поединки. Победитель второго по значимости турнира плей-офф в итоге займет пятое место в чемпионате России.

В полуфинале главных соревнований плей-офф встретятся иркутский «Иркут» и «Новосибирск», «Университет-Югра» (Сургут) и «Спартак-Приморье» из Владивостока.