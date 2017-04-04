Областная общественно-политическая газета
21:16 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Квартет «десантниц» вызван в сборную РоссииС 20-летием газеты «Рязанские ведомости» коллектив редакции поздравил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов123 студента Рязанского агроуниверситета отправятся на селоВ Рязанской области до получателей доведены 53 процента средств, выделенных аграриям на несвязанную поддержку Провалы асфальта в Рязани: глава администрации областного центра поручил разобраться в причинах и ликвидировать ямы
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 14:37
Просмотров: 86
Спорт
Версия для печати

Еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура стал «Сахалин»

Вчера, 3 апреля, состоялся матч, от результата которого зависело, кто будет еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура (группа «Б»). «Сахалин» дома в дополнительном, пятом, раунде уступил «Иркуту» – 78:79. Клуб из Южно-Сахалинска и стал участником соревнований, которые будут проведены в Рязани, во Дворце детского творчества, 8-10 апреля.

Ранее к хозяевам площадки присоединились клубы «МБА» из Москвы и «Темп-СУМЗ – УГМК» (Ревда, Свердловская область). Начало игр – в 13.00 и 15.30. В группе «А» в эти же сроки будут играть «Самара», «Купол-Родники» из Ижевска, «Урал» (Екатеринбург) и «Химки-Подмосковье» из Московской области. По окончании турниров состоятся полуфинальные и финальный поединки. Победитель второго по значимости турнира плей-офф в итоге займет пятое место в чемпионате России.

В полуфинале главных соревнований плей-офф встретятся иркутский «Иркут» и «Новосибирск», «Университет-Югра» (Сургут) и «Спартак-Приморье» из Владивостока.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:06
В Рязани проводят уборку территорий разворотных кругов и стоянок городского пассажирского транспорта
17:49
В Рязанской области пройдет фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Апрельские чудеса»
17:20
Кубок Рязанского кремля лучшие тхэквондисты страны разыграют в ледовом дворце спорта «Олимпийский»
16:55
В Рязани перевернулся грузовик
16:38
В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы